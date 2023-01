Sunass brindó recomendaciones para no saturar el alcantarillado | Fuente: Andina

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), invocó a la ciudadanía a realizar un uso responsable del agua potable y la alcantarilla con el fin de no afectar la continuidad del servicio durante la emergencia a causa del COVID-19.

La entidad reguladora explicó que el aislamiento social obligatorio incrementó el consumo de agua en las viviendas, lo que ha provocado que el agua no llegue o disminuya la presión en algunas zonas altas de la ciudad.

Advirtió que esta situación también ocasiona que el volumen de desecho de agua, junto con otros materiales, sature la alcantarilla, con el riesgo de producir aniegos, desbordes o atoros, cuya reparación requeriría de la suspensión de serivicio.

En ese sentido, la Sunass brindó algunas recomendaciones a los usuarios como no olvidar cerrar el caño mientras se enjabonan las manos, bañarse en máximo 5 minutos o reusar el agua del lavado de frutas y verduras para regar plantas.

Además, recomendó revisar que el agua no quede corriendo al jalar la palanca del tanque del inodoro, utilizar la lavadora siempre con la carga completa, no tirar papel higiénico u otros materiales al inodoro y no echar aceite o basura en las alcantarillas.

