Un adolescente de 17 años, quien sufre de inmunodeficiencia primaria congénita y necesita mensualmente ocho frascos de inmunoglobulina, requiere un urgente tratamiento médico luego que el Hospital Sabogal de EsSalud canceló su cita de este viernes.

Marlene B., madre del menor de edad, indicó a RPP Noticias que el nosocomio suspendió su cita el jueves asegurando que no hay personal y por medidas de seguridad.

"Pero por favor, hago un llamado, es un medicamente que mi hijo necesita, por favor es un niño que no tiene defensas, si se llega a infectar de este virus (COVID-19) qué le podría pasar y si con esta pandemia ya está en riesgo (...) por favor señor Presidente de la República póngase en mi lugar", exhortó.

La madre de familia explicó que es necesario que su hijo acuda al Hospital Sabogal porque en ese lugar utilizan unos equipos especiales para colocarle la inmunoglobulina y se hace un monitoreo constante.

"Cada frasco costaría 2 mil soles, pero el necesita ocho. EsSalud le proporciona, pero el doctor de Funciones Biológicas me dijo por teléfono que se había suspendido, me dijo que me comunicara con la doctora. Entonces la llamo y me indicó que aproximadamente el 30 de marzo lo atenderían", lamentó.

