La parlamentaria de Acción Popular, Leslye Lazo, fue dada de alta este sábado luego de que diera positivo para el nuevo coronavirus y dio detalles de cómo fue el proceso en el que se enteró que tenía la enfermedad hasta su hospitalización.

En declaraciones a RPP Noticias, la legisladora explicó que desde el jueves de la semana pasada comenzó a sentir síntomas, como dolor de cuerpo y falta de aire, pero que nunca tuvo cuadros de fiebre o tos ni ningún síntoma de la gripe.

Resultados y alta

Recién el lunes se confirmó que el resultado de la prueba a la que fue sometida dio positivo para la COVID-19 y al día siguiente tuvo que ser hospitalizada debido a que su dificultad para respirar se agravó y se convirtió en un cuadro de neumonía, la cual pudo ser controlada y finalmente recibió el alta médica.

“El martes ya me comencé a sentir un poco mal, me dolía mucho más la espalda, me faltaba el aire mucho más y es así cuando el médico prefirió internarme por la falta de aire sobre todo, tenía mucha fatiga al hablar y caminar. (Ahora) estoy estable, mi problema de neumonía va a seguir unos 15 días más, tengo que seguir de descanso para que puedan desinflamar mis pulmones”, sostuvo.

Respecto del momento en que se contagió con la enfermedad, Lazo sostuvo que no iba al Congreso desde el día 26 de marzo, por lo que descartó que se hubiera dado en ese recinto, donde otros dos parlamentarios confirmaron que dieron positivo a la enfermedad.

Situación del alcalde de San Martín de Porres

La parlamentaria también contó que su esposo, Julio Chávez, quien es alcalde de San Martín de Porres, tuvo un caso más grave de neumonía, por lo que tuvo días complicados en el hospital, pero que finalmente los doctores han logrado estabilizarlo.

“En este momento, él ya se encuentra estable después de haber pasado 3 días bastante difíciles en el hospital. El caso de él fue un poco más complicado que el mío fue una neumonía más severa, pero en estos momentos ya se encuentra estable gracias a dios”, sostuvo.

| Fuente: RPP Noticias

