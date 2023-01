Así circulan los buses del Metropolitano. | Fuente: RPP

Usuarios del Metropolitano denunciaron que los buses de este servicio circulan con más aforo del permitido, con gente parada, lo que contraviene las medidas impuestas por las autoridades para frenar la propagación del coronavirus.

A través del Rotafono, aseguraron que los conductores dejan subir a más personas de las permitidas en los distintos paraderos, lo que impide que se cumplan las recomendaciones mínimas, como el distanciamiento físico de un metro entre persona y persona.

“El conductor del bus lo sigue llenando y no respeta el distanciamiento. Las personas no entienden, no quieren recapacitar. El hecho que se haya levantado la cuarentena, no quiere decir que todo el mundo va a hacer lo que les da la gana”, se quejó el usuario José Suárez.

Estas denuncias se suman a otras ya expuestas de personas que utilizan a diario este servicio. Ellos piden que los fiscalizadores controlen el ingreso de personas en los paraderos, ya que, en las estaciones iniciales, como Naranjal, sí se respeta el aforo máximo en los buses. El problema se presenta en las distintas estaciones del servicio.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Buses del Metropolitano circulan con gente parada, denuncian usuarios

Te sugerimos leer