El padre de un menor de edad infectado con el nuevo coronavirus cuestionó este domingo que no se dio una oportuna atención a su sobrino, primer paciente confirmado con coronavirus en el país, en las clínicas donde acudió para descartar el COVID-19.

En enlace telefónico con RPP Noticias, el hombre reveló que el trabajador de Latam Airlines se sintió mal al llegar a Lima por lo que llamó a un médico particular para que lo observara. Afirma que el doctor indicó a su familiar que se trataba de un resfrío y le dio descanso médico.

"Al día siguiente fue a una clínica y le dijeron lo mismo. Cuando insistió y pidió que le hicieran la prueba del coronavirus el médico de turno le dijo que sí se lo iban a hacer. Sin embargo, la prueba que le hicieron fue solo para influenza y salió todo negativo. Al otro día él ya se puso a averiguar cómo hacer y se contactó con el Minsa, ellos vinieron, le hicieron la prueba y salió positivo", relató.

El hombre precisó que en un primer momento el Ministerio de Salud atendió a su familia y a él de forma permanente. Sin embargo, aclaró que el día sábado hubo una demora a pesar de que necesitaban atención.

"No es que como dicen que estamos 24 horas monitoreados. Estamos aislados acá por responsabilidad, no salimos para no contagiar a nadie, las cosas que necesitamos amistades las llamamos, nos las compran y traen y en la puerta la recogemos", sostuvo.

Asimismo, precisó que su hijo de siete años se encuentra bien a pesar de tener el nuevo coronavirus.

"Si lo vieras es como si no tuviera absolutamente nada. A él no lo vamos a enviar al colegio hasta que le hagan otra prueba y salga negativo", afirmó.

