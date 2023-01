Ysabel Romero Valladares expuso su dramático caso a través del Rotafono. | Fuente: RPP

La señora Ysabel Romero Valladares hizo un pedido de ayuda a través del Rotafono, ya que ha sido beneficiada con el bono de S/ 380, pero no puede acudir al banco debido a que sufre de obesidad mórbida.

La mujer contó que su nieto, Raúl Torres, intentó ir a cobrar el dinero, pero representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) le dijeron que necesita presentar una carta notarial para poder cobrar el dinero.

Esto evidentemente no puede hacerse ya que por el estado de emergencia las notarías no están atendiendo. Según la señora, también le dieron un correo electrónico para exponer su caso, pero -pese a sus insistentes comunicaciones- hasta la fecha no encuentra una respuesta.

“Agradezco a RPP que en este momento estén asistiendo este problema que tengo. Necesito urgente ese dinero. Por favor, pido a las autoridades que me ayuden, que venga una persona, que vengan a mi casa a verificar. Averiguar el motivo y cumplir con ese bono que el Estado nos ha brindado”, comentó.

En su desesperación, la señora redactó una carta poder a mano pidiendo a las autoridades que dejen a su nieto cobrar el dinero del bono estatal. Sin embargo, sus esfuerzos han sido infructuosos.

El nieto de la señora expresó su preocupación, ya que él es trabajador independiente, por lo que durante el estado de emergencia no puede laborar. “No estoy trabajando, no hay más ingresos, por eso la ayuda para mi abuela es necesaria. Que las autoridades vean este caso”, invocó el joven.

