Jorge Muñoz inauguró el albergue temporal Casa de la Mujer, en San Juan de Lurigancho.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, informó que dos serenos de su comuna fueron diagnosticados con el nuevo coronavirus, luego de realizar pruebas de descarte entre su personal.

Según América Noticias, Muñoz indicó que, de haber un nuevo caso, se hará seguimiento a los familiares para evitar que la enfermedad de propague.

Sobre los trabajadores de limpieza del municipio capitalino, Muñoz indicó que hasta el momento no se han reportado casos de contagio.

Adelantó, al respecto, que la comuna realiza constante fiscalización a la empresa concesionaria del servicio para verificar que los trabajadores cuentan con los implementos adecuados.

“Estamos haciendo la supervisión en todos los aspectos del caso, exigiendo que el concesionario preste los servicios adecuados”, refirió.

Pedido al MEF

En otro momento, Muñoz sostuvo que los corredores complementarios cuentan con recursos para operar una semana más, por lo que urgió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinar un presupuesto para mantener el servicio operativo.

“El premier (Vicente Zeballos) me llamó, y me dijo que esto estaba encaminado, (...) pero hasta que no veamos la luz, todavía está pendiente. Podríamos estar funcionando una semana más sin riesgo alguno, por eso necesitamos que este desembolso corra”, remarcó.

El alcalde de Lima brindó estas declaraciones tras inaugurar el albergue temporal Casa de la Mujer, en San Juan de Lurigancho, donde se brindará atención integral a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos durante la cuarentena.

