El legislador protagonizó una discusión con el comandante Raúl Valladares en los exteriores de la comisaría Laura Caller.

El congresista de Podemos Perú, Robinson Gupioc, respondió la noche de este domingo ante la denuncia anunciada en su contra por parte de la Policía Nacional del Perú, luego de que protagonizara un altercado con un comisario en el distrito de Los Olivos.

En declaraciones a RPP Noticias, el legislador indicó que el altercado se dio porque la actitud del comisario Raúl Valladares con los efectivos de la comisaría Laura Caller le indignó. Agregó que él mismo ha pedido la intervención de las instancias superiores para que investiguen y se retire al comisario de esa dependencia.

“Mañana estoy que me acerco a Inspectoría, yo he sido quien ha llamado a las instancias superiores para que tomen cartas en el asunto, porque un comisario que maltrata a la población y a su propio cuerpo policial, cómo es posible que esté a cargo de una comisaría (…) Quiero llegar hasta el fondo de esto, una persona con esas actitudes no puede estar en una comisaría cómo puede estar vigilante a una población en su integridad si los maltrata”, dijo.

Pese a que una grabación a la que accedió RPP Noticias así lo muestra, el parlamentario negó haber dicho que fue a la comisaría a fiscalizar. Además, precisó que su presencia en ese lugar se debió a que iba a coordinar con integrantes de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Norte, la atención a ciudadanos por parte de la Línea 113.

Gupioc dijo que llegó a la comisaría en su vehículo acompañado por su hermano y que los efectivos policiales le indicaron dónde debía estacionarse. Agregó que poco después llegó el comisario Valladares en su camioneta y uno de los efectivos le pidió que moviese su vehículo para que el encargado de la dependencia policial ocupe su lugar, a lo que el legislador accedió.

Sin embargo, el parlamentario indicó que antes que esto sucediera, el comisario estacionó su vehículo y bajó del mismo gritando a los efectivos por qué habían permitido que se estacionaran allí. Gupioc asegura que esta actitud no le pareció correcta y entonces empezó la discusión.

“Cuando me presento el señor me dice que le muestre mi credencial, fui a mi camioneta y le presenté mi credencial y a pesar de que se la di, me pidió mi DNI, se lo presenté y me dijo: bueno para mi usted es un ciudadano más y retire su carro, con voz altanera y prepotente. No me preguntó para que vine ni nada. Entonces yo le digo, pero si usted dice que yo soy un ciudadano más, a todos los ciudadanos trata así y es más a su cuerpo policial también lo ha maltratado”, sostuvo.

El legislador indicó que no buscará ningún privilegio de su investidura y que está llano a todas las investigaciones. Agregó que durante el altercado pudo pedir la intervención del coronel Infante Castro como mediador y que él pudo comprobar la actitud del comisario Valladares.

