Concesionario del Metropolitano: Se necesitan S/140 millones para garantizar el servicio hasta octubre

Los concesionarios del Metropolitano anunciaron la suspensión del servicio para el miércoles 15 de julio por falta de ingresos. | Fuente: Andina

El representante de los concesionarios del Metropolitano, José Luis Díaz, indicó la noche de este jueves que es necesaria una inyección de 4 millones 700 mil soles semanalmente para que este servicio de transporte público continúe su operación y no quede suspendida el próximo 15 de julio como anunciaron.

En declaraciones a La noticia 360 de RPP Noticias, el Díaz sostuvo que en una situación normal el Metropolitano genera ingresos semanales de 6 millones 200 mil soles. Sin embargo, ante la situación de emergencia que afronta el país por la COVID-19 esta cifra se redujo a 1 millón y medio con las actuales restricciones de aforo en ese servicio.

Explicó que es necesario que el Gobierno compense los otros 4 millones 700 mil y por eso la Municipalidad de Lima ha propuesto un monto total de 140 millones para garantizar la continuidad del servicio hasta octubre, que es cuando recién se levantarían las restricciones por la pandemia. Agregó que el Gobierno puede comprobar la validez de todas estas cifras y verán que el servicio no puede continuar sin esa inyección económica.

“Las cifras son transparentes existe un fideicomiso, los pasajes se validan a través de tarjetas. Está toda la información para que el Poder Ejecutivo pueda comprobar y validar que las cifras que ha establecido la Municipalidad, en el orden de los 140 millones según tengo entendido hasta octubre, son efectivamente correspondientes porque hay cómo demostrar lo que era antes la situación y lo que es hoy la situación económica del sistema del Metropolitano”, dijo.

El representante de los concesionarios dijo que otra opción para evitar la suspensión del servicio era incrementar el pasaje a S/ 7.50. | Fuente: Andina

Díaz sostuvo que de acuerdo con el contrato de concesión, ante una situación de emergencia se activan tres mecanismos: el de la compensación que solicitan al Gobierno a través de la Municipalidad de Lima, el de un reajuste del pasaje a S/7.50 a fin de equilibrar ingresos y costos o el de la suspensión, que es finalmente lo que han anunciado.

En esa línea, indicó que ellos no quieren llegar a esa situación, pero que es la única opción que tienen, pues contractualmente no están obligados a mantener el servicio sin los ingresos que necesitan. Para evitar este escenario expresó su confianza en que el Ejecutivo y la Municipalidad logren un acuerdo que permita la continuidad del servicio.

“Es una situación evidentemente a la que no queremos llegar, pero como comprenderán ustedes, si no hay ingresos cómo operas. O sea, tú no puedes dar marcha a un vehículo si no le echas combustible, así de simple. Esperemos que en estos momentos, ya que han entablado nuevamente conversaciones el Poder Ejecutivo y la Municipalidad logren de aquí al día 15, que está anunciada esta suspensión que puedan dar salidas”, manifestó.

Respecto de la situación de los trabajadores durante la emergencia sanitaria, el representante de los concesionarios indicó que en todo momento se ha garantizado la salud y remuneración para todos. Además, indicó que, si bien en un inicio de la emergencia hubo un fondo de compensación para mantener el sistema, este se gastó en tres semanas.

