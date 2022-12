Este es el panorama en la sede del Banco de la Nación de Comas. | Fuente: RPP

La sede del Banco de la Nación de Comas adelantó su horario de atención, previsto normalmente para las 8:00 a.m., debido a la gran cantidad de personas que acudió esta mañana a cobrar el bono de 600 soles que el Gobierno está entregando a familias vulnerables.

Un equipo de RPP Noticias llegó temprano a esta sede bancaria, comprobando que las dos colas formadas se extendían por varios metros. Las personas habían llegado desde la madrugada para ser los primeros en cobrar su bono.

Sin embargo, no todas las personas en cola eran beneficiarios del bono. Hay personas que solo han llegado para recabar información, ya que no saben si recibirán el dinero; pero también hay personas que simplemente han llegado para lucrar con la situación.

“Cuando he llegado, me ofrecieron poder colarme por cinco soles, pero yo en este caso no soy de esa clase de personas, así que preferí hacer mi cola”, comentó una mujer gestante, que estuvo en la cola desde muy temprano.

Negocios en la cola

En las inmediaciones, hay comerciantes ambulantes que ofrecen desayunos, pero también alquilan banquitos y sillas para las personas en cola.

La situación observada esta mañana es similar a la vista en la víspera en las sedes del Banco de la Nación, con decenas de personas en cola esperando cobrar su bono.

