Exigen justicia. Familiares y amigos de Andrea Rivera Sánchez, quien fue asesinada por su expareja el año pasado en el distrito limeño de Chorrillos, denunciaron que este martes se vence el plazo de nueve meses de prisión preventiva dictada contra el feminicida, Jean Piero Castro.

Apostados a la puerta de un centro educativo, los manifestantes rechazaron que hasta ahora el Poder Judicial no haya dictado una condena en contra del ciudadano venezolano que cometió el crimen en noviembre de 2018 en frente de los dos hijos de su víctima.

La madre de la joven, Mónica Sánchez, mostró su indignación por este hecho. "La Justicia no condena a este sujeto, no le da una sentencia, dicen que no les alcanza los nueve meses de preventiva que le dieron y hoy se vence el plazo", explicó a RPP Noticias.

Mónica Sánchez mostró, además, un documento en el que el Poder Judicial amplió la medida restrictiva por cinco meses; sin embargo, la madre denuncia que si en ese tiempo tampoco se logra una condena, Jean Piero Castro podría salir libre.

"Si dentro de cinco meses tampoco le alcanza tiempo al juzgado, no sé qué voy a hacer porque van a dejarlo libre. Necesito justicia para mi hija, que condenen a ese hombre para poder dedicarme a mi hijo, a mis nietos, tengo tres menores de edad que mantener. No puedo trabajar ni estar tranquila si lo condenan", lamentó con voz quebrada.

El pasado 28 de noviembre, Jean Piero Castro degolló a su expareja, Andrea Rivera Sánchez, frente a sus dos hijos -de 1 y 7 años entonces- en su casa, en Chorrillos. Luego intentó suicidarse tomando veneno, pero sobrevivió.

Unos días después, el Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima Sur declaró fundado el pedido fiscal de nueve meses de prisión preventiva contra el feminicida.

