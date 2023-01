El delito ocurrió en la sala de emergencias de la clínica Maison de Santé, de Chorrillos. | Fuente: Google Street View

El joven Sebastián Casapía denunció al doctor Hugo Armando Álvarez Duarte (54) de realizarle tocamientos indebidos a su pareja, que ingresó a la clínica Maison de Santé, de Chorrillos.

A través del Rotafono, el denunciante contó que su pareja, de 20 años, ingresó de emergencias a la clínica por un cuadro de migraña, siendo atendida por el mentado médico.

Según su versión, Álvarez Duarte aprovechó que la mujer estaba sedada para realizarle tocamientos indebidos. Fue la propia víctima que alertó del hecho pese a que estaba semiinconsciente.

“Una hora después (de que fue internada), se me pide entrar a la sala donde estaba ella y el doctor, y ella me dice “me está tocando, me está tocando””, contó Casapía.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Así informó RPP Noticias.

Lo admitió

El joven increpó al médico, que terminó confesando su delito. “Lo lamento, lo siento. Sí, la toqué, lo siento. Perdóneme”, se le escucha decir al doctor en un audio grabado por el denunciante.

“Esperé a que el personal saliera (de la sala) y que el doctor me diga la verdad y aproveché en grabarlo. Presenté esto a las autoridades y se siguen las diligencias en la Dipincri de Chorrillos”, comentó la pareja de la víctima.

Casapía emplazó a los representantes de la clínica Maison de Santé a pronunciarse públicamente sobre el hecho, y sancionar a Álvarez Duarte. Además, pidió a las autoridades que el crimen no quede impune.

Al cierre de esta nota, tanto el médico como la joven se encontraban en la comisaría de Chorrillos, donde se realizan las pesquisas del caso.

Te sugerimos leer