Esta es la denuncia que hizo Luz Orellana a través del Rotafono. | Fuente: RPP

El Banco de la Nación informó que atendió el caso de su clienta, Luz Orellana, quien horas antes -a través del Rotafono- denunció que tuvo un problema con un cajero automático, que retuvo 790 soles que retiró de su cuenta.

En un comunicado, la entidad indicó que, al tratarse de una retención de dinero por un error en el sistema ese cajero automático, “se ha realizado el inmediato reintegro en la cuenta de ahorros de la titular”.

“El dinero ya está a su disposición y se le ha informado directamente por lo que se encuentra conforme”, indicó el Banco de la Nación.

En horas de la mañana, Luz Orellana denunció que un cajero del Banco de la Nación, ubicado en la cuadra 12 del jirón Zorritos, se trabó y se quedó con los 790 soles que había retirado.

La mujer contó que cuando estaba culminando la operación, la pantalla se puso de color rojo y el sistema de colgó. El cajero le devolvió su tarjeta, pero el dinero no salió.

“Como salió “cancelado”, me voy a otro cajero a verificar que no me haya descontado, y sale en el voucher que ya me descontó los 790 soles”, señaló la usuaria.

Orellana señaló que acudió a la Comisaría PNP Mirones Bajo, donde le dijeron que no es la primera persona que denuncia algún problema con ese cajero.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Cajero defectuoso se trabó y se quedó con 790 soles de una usuaria

Te sugerimos leer