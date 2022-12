Bía Huerto Orbegozo no pierde las esperanzas de que su padre sea rescatado con vida de los escombros. | Fuente: RPP

Bía Huerto Orbegozo, hija de Martín Huerto Garrido (53), el obrero que falleció en el derrumbe de la avenida Abancay, en el Centro de Lima, denunció que la persona que contrató a su padre está con paradero desconocido desde el domingo.

En diálogo con RPP Noticias, la joven aseguró que el maestro de la obra -que se realizaba de manera clandestina- no dijo que su padre estaba entre los escombros el día del derrumbe, ocurrido el sábado, motivo por el cual la búsqueda comenzó recién el lunes.

“Me acaban de decir que el ingeniero se ha fugado el día domingo. No sé cómo ha venido un carro y se lo ha llevado. Quiero dar con ese hombre, porque lo ha abandonado (a mi padre)”, comentó.

“Eso no es de un compañero, de un amigo, de un supuesto ingeniero, porque lo ha abandonado desde el día sábado. No avisó a nadie que estaba un hombre ahí metido (en los escombros). Lo único que fue es sacar a sus hombres que estaban adelante y nunca regresó por él”, sentenció.

Huerto Orbegozo aseguró que ha llamado insistentemente al número de esta persona, pero “me apaga el celular”.

Al respecto, la mujer señaló que ha ido a distintas dependencias policiales a presentar su denuncia, pero -aseveró- le han dicho que debe esperar a que recuperen el cuerpo. “Me ‘pelotean’ de un lugar a otro y, hasta ahora, no me quieren recibir la denuncia. No sé a dónde ir. Necesito una orientación”, exclamó.

Bía Huerto Orbegozo señaló que Cleofé Chamorro Villanueva, la dueña del predio donde se realizaba la obra clandestina tampoco se ha comunicado con los familiares, por lo que pide que se haga presente.

La joven, quien reveló que su padre apenas ganaba 150 soles semanales en esta obra, dijo no perder las esperanzas de que los bomberos lo rescaten con vida. “Dios tiene la última palabra y él tiene que salir. Es la única forma de encontrar a mi papá. Sé que el señor es grande y sé que va a salir de ahí”, sentenció.

