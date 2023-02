Carlos Ezeta niega que agresión a congresista Ricardo Burga tuviera motivación política: “Nadie me ha obligado”

El legislador aceptó las disculpas del joven que lo agredió. | Fuente: RPP Noticias

Carlos Ezeta Gómez, el joven que agredió al congresista Ricardo Burga de Acción Popular, salió en libertad este miércoles y dijo que su acción no tuvo ninguna motivación política, además de descartar tener cercanía con algún partido.

En declaraciones a la prensa, Ezeta sostuvo que se somete a las investigaciones que correspondan para demostrar que no hubo comunicación con algún sector político antes de su agresión al vocero de Acción Popular.

“No hubo ninguna premeditación de lo que pasó, no hubo ningún motivo en particular. Nunca he tenido ningún roce con la política ni con ningún político, nadie me ha obligado. Yo encantado de que investiguen todo lo que deseen, puedo dar mi celular para que vean que no tengo comunicación con ninguna persona”, dijo.

Sobre su ingreso al Congreso

El joven descartó que se le haya facilitado un fotocheck para ingresar al Congreso y dijo que logró entrar infiltrándose. Negó también haber resistido a su detención y dijo que la Policía lo trató bien. Ahora, el Poder Judicial dispuso que afronte comparecencia con restricciones.

Respecto de la agresión al congresista, Carlos Ezeta dijo que no estuvo bien actuar de esa forma y le pidió disculpas a Burga, que estaba a su lado. En esa línea, instó a la gente a manifestarse, pues es su derecho, pero sin caer en actos de violencia.

“Sé que hay muchas personas que se están manifestando incluyendo jóvenes, lo que les quiero decir es que no es la manera en la que debemos actuar. Podemos manifestarnos pacíficamente por los derechos que tenemos, agredir está mal. Le pido disculpas al congresista”, sostuvo.

Respuesta de Burga

En tanto, Burga dijo que aceptaba las disculpas del joven, con quien llegó a un acuerdo para que realice una labor social, además de una reparación civil, sobre la cual no precisó. Dijo también que tenía dudas de las disculpas de Ezeta, pero que las aceptaba porque veía que el joven estaba arrepentido.

“Voy a creer en la palabra que el día de hoy una persona que se siente arrepentido y creo que está arrepentido y como hombre de bien está pidiendo disculpas. Voy a aceptar esa verdad, a pesar de que yo pueda tener algunas dudas. No voy a entrar en más explicaciones, eso me lo guardó para mí”, comentó.

