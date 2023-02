Accidente en Carabayllo | Fuente: RPP

Una familia se salvó de milagro la madrugada de este jueves luego que dos cúster quedaron a centímetros de caer encima de su vivienda de melamina en el distrito de Carabayllo.

El hecho ocurrió la pendiente de un cerro, en el pasaje 28 de julio, ubicado en el asentamiento humano 30 de mayo. La familia de la casa tuvo que evacuar y alojarse en otro lugar hasta que pase el peligro.

Bryan Espada, cobrador de una de las cúster, afirmó a RPP que los vehículos habían sido estacionados en el citado pasaje la noche del miércoles y asegurados con el freno de mano. Sin embargo, al llegar a la zona esta madrugada comprobó que las unidades de transporte urbano estaban con la palanca desenganchada.

"Hasta ahora no me explico cómo pudo haber terminado así. No sé si lo habrán hecho o qué habrá pasado. Estamos buscando grúa, pero no hay", expresó.

La Policía Nacional del Perú (PNP), deslizó la posibilidad que los vehículos quedaron con sus neumáticos traseros en el aire tras un intento de robo.

RPP comprobó que los tanques de combustible de ambas cúster se empotraron en un pequeño muro que da hacia la pendiente, lo que evitó que las unidades de transporte urbano caigan sobre la casa.

Las cúster pertenecen a la empresa Nor Lima, que cubre la ruta Carabayllo-Túpac Amaru-Universitaria, y mantienen multas por más de 17 mil soles.

