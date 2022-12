I.E Santa Rosa de Lima -Callao | Fuente: RPP

Un grupo de padres de familia denunció este viernes supuestos cobros indebidos para matricular a sus hijos en el Instituto Educativo N°5092 Santa Rosa de Lima, en la región Callao.

Precisan que no es la primera vez que las autoridades del colegio exigen estos pagos y señalaron que de no hacerlo excluyen a los menores de edad de actividades escolares.

Una madre de familia indicó a RPP Noticias que este año le han pedido el pago de 35 soles para ambientación de la biblioteca y que el año pasado el monto era de 25 soles para implementar la banda escolar.

"Si yo lo matriculaba, siempre ponían en la pared 'tal persona no paga, tal niño todavía no paga' y uno tenía que ir a cancelar. Y, cuando había una actividad, no contaban con ese niño", lamentó.

"Acuerdo voluntarios"

La directora del IE. N°5092 Santa Rosa de Lima, Jessica Calderón, afirmó que el dinero solicitado a los padres de familia forma parte de "acuerdos voluntarios" realizados en asambleas.

"No es condicionante ni se obliga. La matrícula es gratuita. Ha habido alguna confusión. Tenemos un cronograma de matrícula con nuestras vacantes y unas fechas que deben cumplirse", manifestó a RPP Noticias.

La directora de la I.E. N°5092 Santa Rosa de Lima afirma que los cobros son "acuerdos voluntarios" con los padres de familia. | Fuente: RPP

