Sebastián Ufor Flores (40), quien resultó herido ayer por la caída de una mampara de vidrio en la sede del Banco de la Nación del jirón Lampa, en el Centro de Lima, pidió una profunda investigación del caso, a fin de que no ocurran incidentes similares.

En diálogo con RPP Noticias, el hombre, padre de una bebé de meses de nacida, dijo que tuvo suerte en el incidente, ya que la mampara lo golpeó en las extremidades inferiores y no en la cabeza, un golpe que podría haber sido mortal.

"Creo que deberían hacer una inspección, para que no se pierda otra vida. El médico me dijo que, si el golpe que recibí en la pierna lo recibía en la cabeza, no la contaba. Vi en las noticias que no pudo sobrevivir la señora (herida en el incidente)”, comentó.

“Si no, hubiera dejado viuda a mi esposa y a mi hijita huérfana de padre. Sería bueno que tengan más cuidado y no haya otro accidente y más víctimas”, añadió.

El accidente

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas ayer por la caída de una pesada mampara de vidrio en la sede del Banco de la Nación del jirón Lampa, en el Centro de Lima.

La víctima mortal fue identificada como María Encarnación Damián Ventura, de 52 años, quien se encontraba en la fila para ser atendida cuando ocurrió la tragedia.

Al cierre de esta nota, el local del Banco de la Nación permanecía cerrado y había llegado personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima, presumiblemente para realizar una inspección.

