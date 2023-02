Varias estaciones del Metropolitano colapsaron este lunes por la noche. | Fuente: Twitter/RPP

Desde antes de las 6:00 p.m. de este lunes, usuarios del Metropolitano reportaron caos en diferentes estaciones de este servicio por demora de buses y largas colas.

Las incidencias fueron registradas en las estaciones Central, Canadá, Canaval y Moreyra, Aramburú, Angamos, Benavides y 28 de julio.

La cola para ingresar al puente Benavides, por ejemplo, se extendía por todo el puente y en los dos sentidos, debido a que la zona de embarque había colapsado.

Como se aprecia en las fotografías y videos difundidos, gran cantidad de pasajeros se vio obligada a hacer largas colas afuera de las estaciones. Algunos señalan que el tiempo para abordar un bus llegó hasta las dos horas.

"¿Qué ha hecho hasta ahora la Municipalidad de Lima por mejorar la calidad de vida de la gente?", reclamaban los usuarios en Twitter.

Algunos pasajeros indican que estos retrasos se deben a los desvíos aplicados al Metropolitano y los corredores complementarios en el marco del cuarto recorrido de la procesión del Señor de los Milagros.

La Municipalidad de Lima informó que este lunes 28 de octubre aplicaría diversos desvíos en algunos servicios del Metropolitano y los corredores complementarios por la procesión del Señor de los Milagros.

Según indicaron en un comunicado, el servicio regular A del Metropolitano modificó su ruta a partir de las 8:30 p.m. a 10:30 p.m. Los buses se desviarán por las avenidas Alfonso Ugarte y España y tendrán como último paradero la Estación Central. El recorrido será el mismo en ambos sentidos, con paradas en las estaciones de la Av. Alfonso Ugarte.

Por otro lado, en el mismo horario, el servicio regular C solo llegará hasta la Estación Central en ambos sentidos. Además, de 10:30 a.m. a 8:30 p.m., los buses del servicio regular B y los servicios expresos 2, 3, 5, 6, Súper Expreso y Súper Expreso Norte se desviaron por las avenidas Lampa y Emancipación en ambos sentidos. El servicio regular B se detendrá únicamente en la estación Castilla, mientras que los servicios expresos no realizarán paradas en el tramo del desvío.

