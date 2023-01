Juegos para la primera infancia son muy útiles para que familias usen los espacios. | Fuente: Ciudades Cómo Vamos

Los espacios públicos son fundamentales en las urbes para generar ciudadanía y vínculo entre las personas. Estos son lugares de integración que sirven para movilizarse o para pasar tiempo recreativo. Un espacio público diseñado de manera efectiva es beneficioso para la economía local y la calidad de vida de las personas.

Sin embargo, según un estudio del observatorio ciudadano Ciudades Cómo Vamos, existe una insatisfacción del 45% en los limeños en cuanto al espacio público disponible a nivel local. Dadas estas cifras y basados en la evidencia, ellos actúan para recuperarlos.

En las ciudades del Perú existe un déficit de espacios públicos. Por ejemplo, los parques son los favoritos de los peruanos, un 56% los prefiere. Sin embargo, solo Lima, Tacna y Arequipa superan los tres metros cuadrados de espacio verde por habitante; aunque se recomienda que haya mínimo nueve metros cuadrados por habitantes.

Aparte del déficit, existen varios espacios públicos como plazas, parques o lozas deportivas que están olvidadas. Estas zonas se convierten en espacios de delincuencia e inseguridad ya que nadie los usa.

A pesar de ello, es posible recuperar y activar estos espacios con obras de bajo costo. Lucas de la Cruz, jefe de comunicaciones de Ciudades Cómo Vamos, contó que ellos trabajan diversos proyectos para activar espacios olvidados.

Explicó que lo más importante para activar un espacio es hablar con los vecinos pues son ellos quienes conocen y lo usan. Dijo que: “para activar un espacio público lo principal es involucrar a los vecinos. Quizás es lo más difícil y no van a estar convencidos desde el inicio. Pero, tal vez, no es necesario convencerlos, si no escucharlos y tener el feedback de lo qué piensan sobre el uso de determinado espacio público”.

Asimismo, contó que “a partir de eso [el estudio y las cifras] se creó un proyecto “Ocupa tu calle” que inició con intervenciones urbanas, de bajo presupuesto pero alto impacto, que lo que permite es a través de esta acción, activar el espacio público”.

Mencionó que se trabajan en distintos distritos de Lima para activar y recuperar espacios olvidados. Lo hacen de diversas maneras como con arte urbano, plazas, juegos para niños, etc.

Activar espacios públicos puede ser una inversión muy grande, aunque no siempre es necesaria. Explicó que no siempre es necesario cemento y concreto para recuperar una zona. Ellos usan muchas veces materiales reciclados para hacer obras de bajo costo, pero con alto impacto social.

Por último, la mejor forma de darle seguridad a un espacio público es con la participación y el uso de los vecinos. Mientras más gente haya usándolo, menos espacio para la delincuencia habrá.

