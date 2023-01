Orquesta tenía planeado realizar un concierto. | Fuente: Foto: Armonía 10

La Municipalidad de Comas declaró improcedente el pedido de la orquesta Armonía 10 para realizar un concierto presencial. La banda se encontraba a la espera de la decisión de la autoridad municipal sobre el show en vivo que pensaban realizar en un restaurante campestre en este distrito.

Días atrás, la agrupación de cumbia anunció a través de sus redes sociales que se presentarían por primera vez a su público desde que se decretó el confinamiento por la pandemia de la COVID-19. De acuerdo con la publicación, este evento se realizará bajo las estrictas medidas de seguridad sanitaria.

El lugar donde se realizará será en el restaurante campestre “El Remanso”, ubicado en el distrito de Comas y aseguraron que solo el 40% del aforo podrá asistir. Por otro lado, revelaron que no se venderá bebidas alcohólicas y en una mesa solo estarán seis personas.

Sin embargo, esta publicación desató una serie de cuestionamientos por el nuevo rebrote de contagios de COVID-19. El alcalde de Comas, Raúl Díaz Pérez, se mostró en contra de la realización del concierto presencial de la orquesta al recordar que este distrito es uno de los más golpeados de Lima por la pandemia.

"No juguemos con este tipo de ensayos que van en contra de la vida, de la salud. Ya hemos sido golpeados fuertemente por la pandemia, no peguemos más. (…) Si queremos prepararnos para afrontar una segunda ola, este tipo de espectáculos, de convocatorias, no hace bien al cuidado a la protección de la salud y vida de los pobladores", comentó.

"Con todo ese antecedente en la primera ola, hago un llamado a que no hagamos este tipo de convocatorias, no hagamos este tipo de situaciones. Ponderemos derechos, el derecho al trabajo con el derecho a la vida", añadió.

