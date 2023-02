Arlette Contreras en entrevista | Fuente: RPP

Arlette Contreras dijo que ha sufrido violencia institucional por cada juicio en el que ha tenido que declarar contra Adriano Pozo para hallar justicia y que se siente indignada por la sentencia de once años que le dictaron el último lunes.

La activista de #NiUnaMenos aseguró que ha sido tortuoso haber tenido que detallar cada cosa dolorosa ante los jueces cuando actualmente recibe un tratamiento psicológico que sugiere olvidar momentos traumáticos para reanudar su proyecto de vida.

“Yo llevo un tratamiento para superar el hecho traumático, trato de olvidar esas cosas que me hacen daño y no es justo, no es correcto, no está bien que lo ande recordando de juicio en juicio, de juez en juez, ya he declarado N veces (…) en la etapa de juzgamiento, en segunda instancia, he declarado en los medios de comunicación, fuera del proceso, he declarado un montón de veces, ya no puedo más”, aseguró a RPP Noticias.

Sobre la condena contra Adriano Pozo criticó que los jueces hayan deslegitimado la tentativa de feminicido cuando existe un video que prueba claramente cuando su agresor completamente desnudo la ataca en la recepción de un hotel.

Derecho a la declaración única

La abogada Cynthia Silva calificó de indolente el proceso por el que ha pasado su patrocinada porque ha pretendido que concurra a declarar, a someterse a las reglas del proceso penal y en consecuencia la revictimizan cuando hay una ley que protege a las víctimas de violencia.

“Es responsabilidad de los operadores de justicia asegurar que si bien en el 2015 todavía no estaban establecidas las leyes que obligaban a la declaración única, si era un derecho en ese momento exigible. El día de hoy ya es ley para todas las mujeres que tienen derecho a no repetir esta historia humillante y dolorosa”, informó.

Silva dijo que se le pidió al juzgado colegiado valorar las declaraciones anteriores de Arlette apelando a su derecho de la declaración única, pero que los jueces se negaron con el argumento de que las leyes sobre violencia no eran base legal para ellos. Lamentó que después de este hecho haya sido sancionada por ejercer la defensa de Arlette solo por pedirle que no concurra a declarar.

Caso emblemático

El 12 de julio de 2015 Adriano Pozo golpeó y arrastró a Arlette Contreras por el piso de un hotel en Ayacucho, todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento y las imágenes dieron la vuelta al mundo.

Pozo fue sometido a un juicio en Ayacucho y cumplió 11 meses de prisión preventiva. En el 2016 retornó a la libertad al ser sentenciado por lesiones leves a año de prisión suspendida por la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.

Ya en apelación, esa sentencia fue anulada y, tras un nuevo proceso, Pozo logró salir absuelto. Arlette Contreras, quien se convirtió en el símbolo de la lucha contra la violencia hacia la mujer, consiguió que el caso sea visto en Lima.

