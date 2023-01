Metropolitano | Fuente: Andina

Como parte de la celebración del Año Nuevo 2020, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció este lunes el horario especial de los buses del Metropolitano para el martes 31 de diciembre y el miércoles 1 de enero.

Martes 31

Los servicios regulares A y C operarán el martes 31 de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., el regular B funcionará de 9:00 a.m. a 11:00 p.m. y el regular D brindará el servicio en su horario habitual en hora punta mañana, es decir de 5:00 a.m. a 9:00 a.m.

Los servicios expresos 1, 2, 3, 6, 7, 9, Súper Expreso y Súper Expreso Norte funcionarán, en la mañana, de 5:00 a.m. a 9:00 a.m. Los expresos 1, 2, 3, Súper Expreso y Súper Expreso Norte adelantarán su horario de la tarde y operarán de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. para facilitar el traslado de los usuarios a sus puntos de encuentro. En tanto, el servicio especial "Circuito de playas I", que parte del terminal Matellini, funcionará de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

El Expreso 5 ampliará su horario y brindará el servicio de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. El servicio Expreso 8 quedará suspendido por este día. Las rutas alimentadoras funcionarán con normalidad.

Miércoles 01

Los buses de los servicios regulares A, B y C circularán el 01 de enero desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en sus recorridos habituales y las rutas alimentadoras brindarán el servicio desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., a excepción del Servicio Especial Gamarra que será suspendido.

Ese día feriado, el servicio especial "Circuito de Playas" operará con sus dos rutas de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

