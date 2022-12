Anciana no puede acceder al SIS porque figura en EsSalud como cónyuge de un desconocido

Genoveva Campos Paredes (69) hizo un pedido de ayuda a través del Rotafono. | Fuente: RPP / Hannelise Martínez

La señora Genoveva Campos Paredes (69) denunció que no puede acceder al Seguro Integral de Salud (SIS) porque figura en la planilla de EsSalud como cónyuge de un asegurado que no conoce.

“Quiero inscribirme en el SIS, pero no lo puedo hacer por el motivo que me dicen que estoy asegurada por EsSalud. Llamo a EsSalud y EsSalud me dice que estoy asegurada por un señor Hernán Reggiardo Bueno, que yo soy cónyuge de él. No lo conozco, no sé de quién me está hablando”, dijo a través del Rotafono.

La anciana aseguró que desde hace dos meses intenta aclarar la situación y desafiliarse de EsSalud, pero se encuentra con diversas trabas burocráticas. “Me han pedido que presente esto, presente lo otro. Me dan una mala información”, se quejó.

Campos Paredes dijo que le pidieron una declaración jurada, en la que debía expresar no conocer al asegurado ni tener relación alguna con él; trámite que realizó. Sin embargo, luego, le pidieron que presente un documento que avale su separación de esta persona, pese a que ya dijo no conocerlo.

“Por favor, pido que me desafilien de EsSalud, para atenderme por el SIS. Yo estoy sufriendo de dolencias terribles, como osteoporosis, y tengo que tomar un medicamento. No lo puedo comprar por medios económico”, comentó la señora.

La anciana se gana la vida limpiando casas, pero debido a la pandemia ha sufrido una merma en sus ingresos, al punto que fue desalojada de su casa por falta de pagos. Actualmente, vive con unas sobrinas, que la han acogido.

Después de hecho público el caso, EsSalud indicó que ya ha iniciado una investigación de la inscripción de la señora, a fin de determinar si ha sido un error o un fraude.

