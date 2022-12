Esta denuncia llegó a través del Rotafono. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP

La señora Flor Sáenz Sánchez denunció que su madre, María Sánchez Velásquez, una anciana de 77 años, lleva más de una semana esperando ser operada por una fractura en la cadera en el Hospital Guillermo Almenara, de EsSalud.

A través del Rotafono, aseguró que los médicos le han dicho que no pueden realizar la operación debido a la falta de implementos.

“El estado de mi mamá es fractura de cadera, con fecha de operación que no me dan, porque, lamentablemente, me dicen, como a muchos pacientes, que no se están comprando los implementos necesarios para dichas operaciones”, comentó.

Sáenz Sánchez hizo un llamado a las autoridades para que dispongan la compra de estos implementos a fin de que pueda realizarse la operación a su madre.

Según su versión, ya ha hecho el reclamo respectivo a SuSalud y al área de Atención al Asegurado, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta satisfactoria.

La señora Flor aseguró que el caso no de su madre no sería el único. De acuerdo con sus averiguaciones, hay pacientes -en su mayoría ancianos- que están esperando hasta tres meses para ser operados.

