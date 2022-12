Ana Estrada busca que el Estado peruano le reconozca su derecho a la muerte en condiciones dignas. | Fuente: RPP

La psicóloga peruana Ana Estrada, quien padece una enfermedad crónica y degenerativa, expresó este jueves su alegría al conocer que la Defensoría del Pueblo ejercerá su defensa legal ante los tribunales, para que el Estado le reconozca su derecho a la muerte en condiciones dignas.

En entrevista con el programa Encencidos de RPP Noticias, la mujer que padece de polimiositis sostuvo que la Defensoría trabajará sobre el artículo 112 del Código Penal que sanciona como delito el homicidio piadoso.

"Estoy muy contenta que la Defensoría, los adjuntos y el Defensor del Pueblo que están asumiendo el caso, me pone muy contenta, me da muchas esperanzas y estoy muy feliz y agradecida sobre todo", indicó.

Ana Estrada señaló que si bien la Constitución Política y la normativa peruana reconoce el derecho a la vida digna también "se debería incorporar el derecho a la muerte digna".

"Hasta qué punto el sujeto tiene derecho a poder decidir en qué condiciones terminar su vida y si ya considera que hay mucho sufrimiento, y que cada vez la autonomía, las limitaciones y su libertad se vayan acortando, que en mi caso al menos, yo sí quisiera tener la garantía de poder elegir", dijo.

La psicóloga peruana explicó que la polimiositis que padece es irreversible y que fue diganosticada cuando tenía 13 años de edad. Sin embargo, trató de seguir su vida como estudiar y trabajar enfrentando las limitaciones de su enfermedad.

"Pero en el 2015 mis músculos respiratorios comienzan a perder fuerza y es ahí donde me hospitalizan, me practican la traquetomía y dependo de un ventilador de noche y de día también de manera intermitente. Hay días en que me siento muy cansada, no se sabe cómo voy a amenecer cada día", lamentó.

