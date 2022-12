El alcalde se pronunció tras el enfrentamiento entre serenos. | Fuente: RPP

El alcalde de Independencia, José Pando, se refirió al enfrentamiento entre serenos de su jurisdicción con los de San Martín de Porres este lunes por problemas limítrofes, y señaló que es el burgomaestre del otro distrito "que no está bien informado".

"San Martín de Porres no hace ni deja hacer proyectos. No hace ni un proyecto, no hace ni una obra", dijo Pando. El alcalde contó que cuando su par de dicho distrito quiso hacer obras en la avenida Naranjal el Ministerio de Economía y Finanzas se lo negó.

"¿Qué le dijeron? No es tu jurisdicción, no te compete porque esa zona es de Independencia", señaló. Asimismo, Pando contó que más de diez serenos de su jurisdicción resultaron heridos e hizo un llamado a las autoridades a tomar medidas.

"Pido al Ministro del Interior que tome cartas en el asunto", expresó durante una conferencia de prensa. Además, apuntó que ha enviado una carta notarial al alcalde Julio Chávez Chiong.

"Está haciendo abuso de autoridad en mi jurisdicción. Ha estado haciendo negociaciones que no le competen. Él leyó la carta y no hizo nada", apuntó.

La batalla

Los tensión se viene acumulando desde el último sábado, cuando personal de limpieza pública de la Municipalidad de Independencia quiso hacer trabajos de mantenimiento en el parque Los Fiscales y fue agredido por vecinos y por personal del municipio de San Martín de Porres.

Pando contó a TVPerú que una de sus políticas es izar la bandera del Perú en los parques del distrito el primer lunes de cada mes, lo que habría sido considerado una provocación por los vecinos de SMP.

El subgerente de Serenazgo de SMP, Pedro Cotillo Cortez, llegó a la zona en conflicto y reiteró que esta jurisdicción le pertenece a SMP y tildó de “usurpadores” a los funcionarios de Independencia.

