Nuevas grabaciones de cámaras de seguridad del condominio Kaya Guest House de Punta Hermosa captaron al jugador Adrián Zela agredir a una mujer durante un incidente.

En las imágenes se aprecia que el jugador del Sport Boys acercarse molesto hacia una camioneta. Tras un intercambio de palabras, se ve a Zela abrir bruscamente la puerta del vehículo. En ese momento es donde llegan amigos del ex Seleccionado para separarlo.

Además, llegan otros hombres a quienes el jugador les agrede físicamente. Es en ese momento en donde una mujer también interviene en la situación intentando alejar a Zela, sin embargo, este la empuja hacia el suelo haciéndola caer.

Tras ello, el jugador se intenta alejar de la situación y la mujer, caída en el suelo, se reincorpora rápidamente y se le acerca para detener la gresca, pero este la empuja nuevamente haciéndola caer al suelo.

Mea culpa

En diálogo con RPP Noticias el jugador del Sport Boys hizo un mea culpa y confirmó que los hechos sucedieron este domingo por la mañana. “Hubo una discusión entre parte de la seguridad del condominio en el que veraneo”, señaló.



“Me he comunicado con él, felizmente está bien y no ha tenido ningún problema de salud”, dijo el futbolista. “Más allá de la agresión, ya hablé con el guardia de seguridad”.



Comentó que se encontraba con su novia y otros amigos en el lugar y que las personas en el video son vecinos. “No recuerdo los detalles porque yo vi cuando se inició. Creo que finalmente ha sido un malentendido”, detalló.



“Nos hemos sentado a conversar y he hablado personalmente con los demás y hemos quedado en buenos términos”, aseguró. “Ha sido un error mío mi reacción de esa manera. Les he pedido perdón a las personas perjudicadas. No ha sido nada mayor”.