El abogado Adolfo Bazán será recluido en el establecimiento penitenciario del distrito de Aucallama, en la provincia de Huaral, donde cumplirá los 5 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial por el caso de tocamientos indebidos contra la modelo Macarena Vélez.

Así lo dispuso el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), luego de que su Junta Técnica de Clasificación atendiera las resoluciones de las autoridades judiciales. En el caso de Bazán fue la Cuarta Sala penal para reos libres de Lima.

Previamente, Bazán Gutiérrez había considerado en una carta que la prisión preventiva en su contra era una medida ilegal. “Yo no he estado prófugo, no tengo la obligación de someterme a una prisión preventiva totalmente ilegítima”, dijo.

El abogado fue capturado el pasado 24 de diciembre en el terminal Manuel A. Odría, en Tacna, y, de acuerdo con información de la Policía, tenía intención de fugar a Bolivia.

Bazán afronta un proceso penal por tocamientos indebidos contra la modelo Macarena Vélez el pasado 18 de agosto en una discoteca de Lince.

