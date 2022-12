Viviendas afectadas por deflagración en Villa El Salvador | Fuente: RPP

Los damnificados de la deflagración de Villa El Salvador solicitaron este domingo al Gobierno la demolición de todas las casas afectadas en el accidente producido el 23 de enero.

Esto luego que el Ministerio de Defensa demolió el sábado solo dos inmuebles seriamente dañados por el incendio para reconstruirlos en tres meses. Mientras que las otras 23 casas serán refaccionadas por tener daños menores para ser entregadas en un mes.

Testimonios

Magaly Meza, vecina de la zona, indicó a RPP Noticias que en su casa solo pintaron la fachada de color blanco, pero en el interior se aprecian las rajaduras en techo, columnas y paredes.

"Mi casa era de color verde y la pintaron de blanco para que borrara los recuerdos, pero si entran todo está rajado", dijo.

Otra vecina, Aymé Espíritu precisó que personal del Ministerio de Vivienda llegaron a su casa y les informaron que su inmueble será reparado, pero no demolido.

"No me parece justo, no es suficiente", expresó.

Mientras que Miriam Puma aseguró haber consultado con un ingeniero sobre la situación de su vivienda y este le recomendó que la parte trasera del inmueble debe ser demolido.

"Esto ha sido como un terremoto, todos los cimientos están movidos", lamentó.

Según el Ministerio de Salud, la deflagración de un camión cisterna de gas en Villa El Salvador deja hasta el momento 30 fallecidos, entre niños y adultos.

