Walter Cruz Morales, víctima de atropello, da su versión del accidente desde el Hospital Honorio Delgado. | Fuente: RPP Noticias

Walter Cruz Morales se encuentra actualmente internado en el Hospital Honorio Delgado. | Fuente: RPP Noticias

Walter Cruz Morales es un hombre de 40 años que trabajaba hace 10 como taxista, y que actualmente se encuentra internado en el quinto piso del Hospital Honorio Delgado, pues podría quedar discapacitado tras ser embestido por un chofer que manejaba su vehículo en estado de ebriedad. El accidente ocurrió la noche del martes en la Avenida La Marina.

El conductor habría impactado con su vehículo el taxi de la víctima, que se encontraba estacionado descansando. “Salí caminando del auto y a los dos pasos me desvanecía. Solo pensaba en mis hijos", narró el joven a RPP Noticias.

Cruz Morales contó además que tiene la clavícula derecha rota, el omóplato izquierdo roto, una fractura en el radio de la mano y varias fracturas en la columna, por lo que tendrá que ser sometido a varias operaciones que lo dejarán sin poder trabajar por un largo periodo de tiempo. De esas intervenciones dependerá si vuelve a caminar.

“Analizando cómo ha sido todo te puedo decir que yo le he salvado la vida, porque si no terminaba en el río reventado. Hasta donde sé creo que se está haciendo responsable de sus actos, esperemos que siga así porque no solo me daña a mí, daña a mi familia. Tengo hijos, un padre cuadripléjico”, explicó.

Es por esta razón que su actual pareja, Yoselin Cori, reveló que este domingo realizará junto a sus familiares y conocidos una pollada para recaudar el dinero necesario para comprar los medicamentos que necesita.

“Puede ser que me quede paralítico. (…) Son cosas que pasan, nadie sale de su casa diciendo yo voy a matar, voy a desgraciar a alguien. Lo único, que se haga responsable”, finalizó.

