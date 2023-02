El edificio en construcción se encuentra en la cuadra 16 de la avenida Isabel La Católica, distrito de La Victoria. | Fuente: RPP Noticias

Un albañil falleció la tarde de este martes tras caer del piso 10 de un edificio en construcción, en la cuadra 16 de la avenida Isabel La Católica, en el emporio comercial de Gamarra, distrito de La Victoria.

Se trata del obrero Sergio Hualcaya Altamirano de 43 años, quien se encontraba realizando trabajos de acabado en una de las vigas del edificio, cuando aparentemente perdió el equilibrio y cayó.

Denuncia de la esposa

La esposa de Haulcaya denunció que su pareja se accidentó porque no llevaba los implementos de seguridad necesarios cuando se encontraba trabajando. Agregó que hasta el momento ningún responsable de la construcción le ha dado ninguna explicación.

Familiares de la víctima ingresaron con apoyo de la policía a la obra para pedir explicaciones sobre el accidente; sin embargo, no les dieron respuestas.

“(Con) un policía hemos tumbado la puerta y no nos han dicho nada. Hasta ahora estamos insistiendo para que nos digan algo. Sus compañeros tampoco me dicen nada, simplemente nos dicen que se cayó y que no lo han visto”, comentó la esposa del trabajador a RPP Noticias.

Propietario de obra y llegada policial

El propietario del edificio en construcción es Javier Huayana Loayza y la obra, que cuenta con permisos de edificación por parte de la Municipalidad de La Victoria, está valorizada en 2 millones de soles.

Hasta el lugar del accidente llegaron agentes de la Policía Nacional y personal de esa comuna distrital. También representantes de la Fiscalía para realizar el levantamiento del cadáver.

Te sugerimos leer