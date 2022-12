Your browser doesn’t support HTML5 audio Madre y padre del menor que recibió dos impactos de bala en la cabeza piden ayuda a las autoridades. | Fuente: RPP Noticias

Un adolescente de 14 años se encontraba en un bus de transporte público regresando a su vivienda en Carabayllo, cuando tres delincuentes subieron y robaron todas las pertenencias de los pasajeros. Al bajar del vehículo, lanzaron dos disparos que impactaron en la cabeza del joven que se encontraba sentado en uno de los asientos.

El adolescente fue trasladado al Hospital Sergio Bernales de Collique, en donde se encuentra actualmente en estado grave, debido a que dos balas se encuentran alojadas en el hemisferio izquierdo de su cerebro. Su madre asegura que el estado de su hijo es crítico y que no cuentan con los medios económicos para adquirir los medicamentos que no son cubiertos por el Seguro Integral de Salud (SIS).

“Si es que él se recupera va a necesitar terapias tanto físicas como linguales, porque el médico me ha dicho que no va a tener comprensión de lenguaje y no va a poder mover el pie izquierdo ni el brazo izquierdo porque las balas están alojadas en el lado izquierdo del cerebro. Tiene SIS pero solo nos cubre algunos medicamentos, el resto lo estamos comprando. Vamos gastando 1000 soles porque no nos cubre nada”, contó entre lágrimas a RPP Noticias.

El padre del menor asegura que la Policía se comunicó con él ayer por la noche para recoger su manifestación, sin embargo, no han tenido actualizaciones del caso. “La Policía no me ha dicho nada, solo han venido en la noche a tomar mi manifestación. Quisiera que investiguen porque en el barrio de San Antonio la delincuencia abunda”, aseguró.

