Ciro Watanabe falleció a los 39 años | Fuente: Instagram

El chef peruano de ancestros japoneses Ciro Watanabe falleció a los 39 años en Lima de una hemorragia abdominal, informaron este sábado fuentes allegadas a su familia.

"Ha fallecido de una hemorragia post una operación al estómago. Es una gran pérdida", dijo a la AFP una fuente allegada a la familia que requirió anonimato.

El cronista gastronómico chileno Daniel Greve se despidió del chef en su cuenta de Instagram.

"No sabes lo que cuesta escribir esto, pero lo necesario que es para aceptar tu partida. No hay dos Ciro Watanabe acá ni allá arriba. No hay ni lo habrá. Tu risa pegajosa, tu generosidad y tu talento infinito (cuanta sazón en esos dedos) son una mezcla única", escribió Grave.

Watanabe regresó hace unos meses de Chile, donde se mudó en 2009 para impulsar la cocina nikkei, una fusión de la cocina peruana y japonesa. Allí abrió el restaurante Osaka, que cuenta con locales en Buenos Aires, Quito y Bogotá.

El chef también hizo carrera en la televisión chilena, además de colaborar en proyectos para implementar una alimentación saludable en las escuelas públicas del país.

Con información de AFP.