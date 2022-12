Yamir Oliva tras su convocatoria: 'Pensé que era broma hasta que llegué a mi casa y vi a mi papá llorando'. | Fuente: GEC

El último viernes Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados a los entrenamientos de la Selección Peruana y, entre las novedades de jugadores juveniles tomados en cuenta, se encontró Yamir Oliva, actual jugador de la USMP.

Por su parte, el futbolista de 24 años, se refirió a esta designación como parte de los 19 futbolistas que iniciarán entrenamientos al mando de Ricardo Gareca en la Videna de cara a las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

"Mi papá se puso a llorar. Nos dimos un fuerte abrazo por la emoción. Recuerdo que yo estaba regresando a mi casa porque fui a comprar unos muebles, me llamó mi hermano y pensé que era broma hasta que llegué a mi casa y vi a mi papá llorando. Me tomó por sorpresa", contó Oliva en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Al respecto, también señaló que con anterioridad había tenido conversaciones con Nolberto Solano durante el Preolímpico sub23 respecto a una posible convocatoria a la selección absoluta.

"Cuando conversaba con 'Ñol' me comentaba que en cualquier momento podría estar en la selección mayor, me decía que no me tome por sorpresa. Gracias a Dios se me dio este momento", agregó el volante.

Por otro lado, dio más detalles acerca del contacto que ha mantenido con el comando técnico desde que salió la lista de convocados: "El profesor Gareca ha conversado pero en grupo. Conmigo conversó el profesor Néstor Bonillo".

Como se recuerda, los 19 futbolistas seleccionados por Ricardo Gareca para los entrenamientos iniciarán trabajos en la Videna a partir del martes 1 de agosto.

