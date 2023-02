Ricardo Gareca se refirió al posible aplazamiento de la Liga 1 | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Kevin Pacheco

Ricardo Gareca viajó este viernes por la mañana a Argentina, donde pasará al lado de su familia el tiempo que dure la nueva cuarentena en el Perú. El entrenador de la Selección Peruana conversó en exclusiva con RPP Noticias en el Aeropuerto Jorge Chávez previo a su vuelo y mostró su preocupación por el posible aplazamiento del inicio de la Liga 1, debido a la situación que atraviesa el país por la pandemia.

“A todos nos preocupa. Uno no pensaba que iba a volver a la misma situación, no creo que sea favorable para nadie. Es lo que toca, son resoluciones que se toman y hay que aceptarlas. No creo que favorezca nada, la gente la está pasando mal en todo aspecto, también en el económico”, dijo el estratega de 62 años.

Ricardo Gareca llevaba apenas una semana en el Perú, al cual regresó el pasado viernes luego de sus vacaciones. Solo pudo completar el periodo de cuarentena obligatorio y, dadas las nuevas medidas del Gobierno, decidió por dirigirse otra vez a Argentina.

“Uno vino con la intención de quedarse y pensaba que podríamos avanzar. Esto es un retroceso”, señaló.

El comando técnico de la ‘bicolor’ tenía en mente poner en marcha en los próximos días su plan de trabajo de cara a los partidos de las Eliminatorias en marzo. Ahora, Gareca manifestó que ejecutará tareas de forma virtual.

“Un poco hacer el trabajo que hago si estamos encerrados en un departamento. Trabajaremos virtualmente todo lo que hicimos el año pasado”, indicó.

La Selección Peruana tiene fijado enfrentar por las Eliminatorias a Bolivia el 25 de marzo en La Paz, mientras que a Venezuela en Lima cinco días después. Actualmente solo están en actividad los jugadores que pertenecen a clubes de Europa, el Medio Oriente y México.

Ricardo Gareca regresó este viernes a Argentina para el periodo de cuarentena | Fuente: AFP

Te sugerimos leer