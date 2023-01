Santiago Ormeño y Ricardo Gareca. | Fuente: Puebla - EFE

A través de sus redes sociales, Puebla destacó el coraje de su plantilla que rescató un empate 4-4 ante Toluca por la fecha 12 de Guard1anes por la Liga MX. Además envió un mensaje al entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, sobre una posible convocatoria del delantero peruano-mexicano Santiago Ormeño.

"El Ormeñismo está más vivo que nunca, hijos de su enfranjadísima", señaló el club mexicano sobre Santiago Ormeño que anotó el primer gol ante Toluca, que tres veces estuvo arriba en el marcador, pero no pudo defender su ventaja hasta el final.

"Señor Gareca ustede no se vaya a equivocar. 7 goles son amores", destacó Puebla, que dejó entrever que Ricardo Gareca sí debe convocar a Ormeño como no lo hizo Gerardo 'Tata' Martino para los próximos choques de la Selección de México.

Martino señaló que por el momento Ormeño no está en sus planes para el 'Tri'. Nueve legionarios europeos y cuatro jugadores de la MLS fueron convocados para los compromisos ante Gales y Costa Rica.

Por su parte, el 'Tigre' Gareca no descartó a Ormeño en las próximas convocatorias de la bicolor. “Tenemos una gran relación con Juan Reynoso y yo estoy muy en contacto con él. Aun no me he contactado con Ormeño pero si lo hemos seguido. A partir de ahí tomaremos decisiones”, indicó.

Santiago Ormeño lleva siste goles en la presente temporada en la Liga MX y es una de las sensaciones del campeonato que es liderado por el Cruz Azul del entrenador peruano Juan Reynoso.

Gol de Santiago Ormeño. | Fuente: TUDN

