Luis Advíncula y Yoshimar Yotún se refirieron a su etapa en los 'Jotitas' | Fuente: Prensa FPF

Entre las distintas cosas que tienen en común Yoshimar Yotún y Luis Advíncula está el del año de nacimiento. Ambos son de 1990, categoría especialmente recordada en el fútbol peruano debido a que esa pertenece al grupo de los 'Jotitas’, que consiguieron clasificar al Mundial Sub 17 en 2007.

Antes del Sudamericano, la categoría 90 llevaba adelante un proyecto desde el 2005 con el argentino Carlos Picerni, sin embargo, fue despedido poco antes del certamen debido a su asistente José Luis Pavoni, quien se encargó del equipo Sub 20 de Perú en el Sudamericano de esa categoría no sumó punto alguno.

Con Picerni, Yotún y Advíncula era parte del amplio grupo que esperaba por ganarse un espacio entre los 23 para aquel Sub17, pero antes que asuma Juan José Oré, ellos ya no formaban parte de los entrenamientos.

“A mí me sacaron antes de ir al Sudamericano. Después del Mundial dijeron que iban a hacer otra convocatorio. Ni un mensaje misio me llegó”, afirmó entre risas el mediocampista.

En el caso de Advíncula, señaló que “por un vaso” de agua quedó fuera del grupo. “Fui a tomar agua. En las dos canchas (de entrenamiento) de siempre que estaban juntas, en una estaban jugando unos ‘negritos’ de Chincha y me puse a verlos tomando mi agua. Cuando escucho un pito, volteo y veo a toditos entrenando en la otra cancha, dejé el vaso y fui corriendo. Llegué y Picerni me dijo andáte, ándáte. Nadie me dijo nada, yo estaba en Sullana, que tenía menos peso que una pluma. Te llamamos me dijeron y nunca más", sostuvo el lateral derecho.

"El grupo ya había conseguido ir al Mundial y era muy complicado que alguien más entre. Lo merecían los que estaban”, agregó Luis Advíncula.

Luis Advíncula y Yotún se refirieron a su paso por los 'Jotitas' en 2007 | Fuente: Instagram

Te sugerimos leer