Martín Távara sobre el Cristal vs. Universitario 'Jugar contra un equipo grande era lo que me había propuesto' | Fuente: FPF

El centrocampista de Sporting Cristal Martín Távara fue convocado por Nolberto Solano para integrar el equipo de la Selección Peruana Sub 23 con miras a los amistosos ante Colombia en el Callao. Sin embargo, el futbolista lamentó no jugar el partido entre Sporting Cristal y Universitario.

"Sí, (una lástima) no jugar el partido (Cristal vs. Universitario) que lo estuvimos esperando contra un equipo grande que está peleando era algo que me había propuesto", declaró en exclusiva para RPP Noticias.

Sin embargo el joven futbolista agregó que está mentalizado totalmente en la bicolor para disputar los amistosos. "Por ahora estoy con la selección mentalizado al 100 para afrontar los partidos de la mejor manera", agregó.

Martín Távara manifestó estar bien por la continuidad que viene teniendo en Sporting Cristal, y que eso lo ha ayudado mucho. "Es buen momento la continuidad que estoy teniendo en mi club, esto debo aprovecharlo al máximo para afrontar los amistosos que se vienen y los próximos partidos con la sub 23", añadió.

Ante lo dicho, Távara agregó que ha visto un gran cambio futbolístico en él y eso se debe a la confianza que ha ido ganando. "Es la confianza que vas ganando partido tras partido, en el día a día. También la confianza que te dan los compañeros para afrontar los partidos, los goles que se vienen dando. Eso te llena de confianza para salir a jugar de igual a igual", concluyó.

Te sugerimos leer