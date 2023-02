Yoshimar Yotún y Ricardo Gareca. | Fuente: Instagram

Yoshimar Yotún, volante del Cruz Azul de México, confesó que con la de llegada de Ricardo Gareca a la Selección Peruana, su carrera profesional renació. El 'Tigre', le encontró un lugar donde rinda más en la cancha y decidió que a partir de ese momento se desempeñe como volante mixto y ya no de lateral izquierdo.

"He jugado muchísimo tiempo de lateral izquierdo, pero desde que comencé a jugar en la Selección Peruana de mixto he encontrado mi puesto. Allí he encontrado mi lugar, me he sentido importante tanto en la selección como en Cruz Azul. Me gusta jugar allí", dijo.

El exjugador de Sporting Cristal de 30 años también aseguró que antes de la llegada del nuevo coronavirus, Cruz Azul se recuperó tras dos derrotas en el torneo mexciano.

"Veníamos mostrando un buen funcionamiento y el parón llegó en el mejor momento de Cruz Azul. Me encontré con un equipo dañado por la final perdida contra el América. Aquí me han tratado muy bien, me he sentido muy cómodo. Y los compañeros nuevos que llegaron se integraron muy bien porque fueron bien recibidos. Hemos encontrado nuestro punto ideal para pararnos allí y salir adelante", finalizó.

Recordemos que Yoshimar Yotún llegó como puntero a Sporting Cristal en 2008, pero fue prestado a José Gálvez, donde hizo dupla en el ataque con el argentino Claudio el “Carioca” Velásquez. En 2009, Juan Carlos Oblitas lo colocó por primera vez de lateral izquierdo, posición en la que jugó varios años hasta que llegó Gareca a la bicolor.

Yoshimar Yotún. | Fuente: AFP

Te sugerimos leer