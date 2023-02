Wuilker Fariñez tiene 21 partidos atajados con la Selección de Venezuela. | Fuente: AFP

Wuilker Fariñez se encuentra en Lima para participar en la 'Noche Blanquiazul' con Millonarios y tuvo la oportunidad de conversar con RPP Noticias. El golero de Venezuela destacó el trabajo que viene haciendo la Selección Peruana de Ricardo Gareca y destacó la calidad de los jugadores que tienen en el ataque.

"La Selección Peruana viene trabajando bien y nosotros trataremos de dar lo mejor de nosotros para lograr nuestro objetivo. Todos sus delanteros son importantes, los estudiamos a todos cuando nos tocó enfrentarnos en la Copa América. Saber cómo se mueven es importante, así que trataremos de contrarrestarlos en el momento que nos toque medirnos ante ellos", dijo.

Por otro lado, Wuilker Fariñez señaló que no ve como algo imposible la presencia de la Selección Venezolana en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, dejó claro que para conseguir esa meta deberán prepararse y entrenar de buena manera.

"Estas Eliminatorias me generan ilusión y compromiso, trabajaremos y nos preparamos porque sabemos que no será fácil. Como siempre, será exigente pero trataremos de dar lo mejor de nosotros. No vemos imposible llegar al Mundial, pero nos tenemos que preparar para ello", concluyó.

Así fue el diálogo de Wuilker Fariñez con RPP Noticias. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Kevin Pacheco/Pedro Goñi

Te sugerimos leer