Pese a la decisión de aislamiento social obligatorio decretada en varios países producto del coronavirus, Wilder Cartagena (25 años) no deja de pensar en la Selección Peruana. Desde Argentina, el volante nacional habló de su deseo de ser convocado nuevamente por Ricardo Gareca.

"Si bien el profe no me dijo por qué no me llevó a la Copa América o por qué no estuve convocado en otros llamados. Sé el año pasado no tuve mucha continuidad. Creo que ese fue el factor. Ahora trato de dar lo mejor de mí y poder volver pronto a la Selección" indicó Cartagena en la ‘Revista Blanquiazul’.

‘Wi’ también se refirió a lo que fue su experiencia con la ‘Bicolor’ en el Mundial de Rusia 2018.

"Fue una experiencia inolvidable, llegar a un Mundial luego de 36 años y más aún jugar. A veces parecía todo un sueño lo que se vivía allí y estoy muy orgulloso de formar parte de ese grupo que hizo historia ahí".

Wilder Cartagena llegó a inicio de año a Godoy Cruz tras jugar en Alianza Lima .En lo que va de la temporada, a tiene 2 partidos jugados en el cuadro argentino.

