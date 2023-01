Nolberto Solano dirigió a la Selección Peruana Sub-23 en los Juegos Panamericanos Lima 2019. | Fuente: Andina

Ya están los 22. Nolberto Solano, entrenador de la Selección Peruana Sub 23, confirmó el listado de todos los futbolistas que representarán a la 'Blanquirroja' en el Preolímpico que se desarrollará en Colombia desde el 18 de enero hasta 9 de febrero. Las principales novedades son las inclusiones de Eduardo Rabanal por encima de Kluiverth Aguilar y José Luján por encima de Brayan Velarde.

Además de estas dos bajas, otras de las ausencias destacadas en esta nómina de la Selección Peruana Sub 23 son las de Gerald Távara y Kevin Quevedo. El mediocampista de Sporting Cristal optó por no participar de esta competición por motivos personales, mientras que el delantero de Alianza Lima fue desconvocado por Nolberto Solano durante los últimos días del 2019.

El club con más elementos en esta lista de la Selección Peruana Sub 23 es nada menos que Sporting Cristal con siete. Desde el portero Renato Solís hasta el delantero Christopher Olivares, Manuel Barreto podría presentar una gran cantidad de bajas durante las primeras fechas de la Liga 1 Movistar 2020 en caso lleguen a las últimas etapas de este Preolímpico.

LISTA COMPLETA DE CONVOCADOS: -Arqueros: Renato Solís (Sporting Cristal), Pedro Ynamine (San Martín) y Ángel Zamudio (Unión Comercio). -Defensas: Gianfranco Chávez (Sporting Cristal), Eduardo Caballero (Deportivo Municipal), Marco Saravia (Deportivo Municipal), José Luján (San Martín), Eduardo Rabanal (Deportivo Municipal), Franco Medina (Alianza Lima), Dylan Caro (Alianza Lima) y Marcos López (San José Earthquakes). -Mediocampistas: Aldair Fuentes (Alianza Lima), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jordan Guivin (San Martín), Jorge Murrugarra (UTC), Yuriel Celi (Cantolao), Jairo Concha (San Martín), Fernando Pacheco (Sporting Cristal), Luis Carranza (Sporting Cristal) y Kevin Sandoval (Sporting Cristal). -Delanteros: José Rivera (Unión Comercio), Sebastián Gonzales (Sin equipo) y Christopher Olivares (Sporting Cristal).

Llegó el día. Nolberto Solano, con miras al Preolímpico que se desarrollará en Colombia desde el 18 de enero, anunciará la lista de futbolistas convocados a la Selección Peruana Sub 23 en una conferencia de prensa este viernes 3 de enero a las 12:00 del medio día en las instalaciones de La Videna.

Luego de varias semanas de entrenamiento, Nolberto Solano tendrá que escoger a los 23 jugadores que disputarán este torneo que podría darles la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, 'Ñol' tendrá la oportunidad de lavarse la cara en esta competición tras la participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde la Selección Peruana Sub 23 acabó en el último lugar.

No obstante, hay un tema del cual Nolberto Solano no podrá ser ajeno en esta conferencia: la desconvocatoria de Kevin Quevedo. Antes del término del 2019, la FPF emitió un comunicado anunciando que el ex-Alianza Lima no iba a ser tomado en cuenta para la Selección Peruana Sub 23 y, ante los rumores que hablan sobre un problema extrafutbolístico, seguramente el estratega de 45 años expondrá los motivos de su decisión.

