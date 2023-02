Sergio Peña sobre Santiago Ormeño: 'No tengo duda de que podría estar en la Selección Peuana' | Fuente: FPF

El último martes se dio a conocer la lista preliminar de 50 jugadores de la Selección Peruana para la Copa América 2021 y tuvo como su principal novedad la inclusión de Santiago Ormeño, delantero peruano-mexicano que milita en Puebla de la Liga MX.

Por su parte, Sergio Peña, volante de FC Emmen y de la Selección Peruana, fue consultado sobre qué sabe del delantero y qué tantas chances cree que tiene de poder vestir la 'blanquirroja'.

"He visto videos de Santiago Ormeño en la prensa peruana, aunque no he visto partidos suyos. Creo que todo jugador que tenga la nacionalidad puede tener chances de llegar a la Selección si es que es del gusto del profesor Ricardo Gareca. Yo no tengo duda de que él podría llegar a la Selección", indicó Peña en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Por otro lado, en tanto a sus expectativas de cara a las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y la Copa América 2021, Segio Peña agregó: “Estamos preparados para enfrentar a cualquier selección en cualquier momento. Enfrentamos a todos los rivales de igual manera”.

“Los jugadores peruanos en el extranjero estamos teniendo continuidad, nos está yendo bien y creo que estamos siendo importantes en nuestros equipos. Vamos a llegar bien a Eliminatorias y a la Copa América”, finalizó el ex Alianza Lima.

