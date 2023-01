Santiago Ormeño juega en el Puebla de México | Fuente: Puebla

Fue durante este 2020 que su nombre sonó como opción para ser citado y luego el mismo entrenador reconoció que lo estaba observando. Santiago Ormeño es un delantero que puede ser convocado a la Selección Peruana y a diferencia de Gianluca Lapadula, él cuenta ya con los trámites de su nacionalidad. Tiene el DNI, por lo que ante un posible llamado, no existirían dificultadas de por medio.

“Es un halago y me motiva saber que me tengan en cuenta. Se me cruzó el COVID-19, pero ahora estoy recuperándome lo más rápido posible para que, si en algún momento se llega a dar (convocatoria), estar en buen presente”, dijo en entrevista con ‘DirecTV Sports’.

Al haber nacido en México, Ormeño podría también ser considerado por ese país. No obstante, con Perú ha tenido un reconocimiento por parte del mismo Ricardo Gareca, por lo que explicó si desea jugar con la bicolor.

“El profesor Juan Reynoso habló conmigo, me preguntó lo mismo y yo le comenté que sí, que sin duda alguna si recibía la convocatoria iba a ir, no tengo por qué no hacerlo. También soy mexicano y leí en redes sociales que la gente cree que no quiero ir para allá, eso es falso. A lo mejor no me he pronunciado diciendo que ‘me muero para ir por allá’. Yo tenía en mente que mi sueño es jugar en selección y que a la primera oportunidad que me llegara irme, en lugar de decir que ‘me muero por ir a un lugar’. Mi sueño es jugar en selección y me preparo día a día para poder conseguirlo”, señaló.

El atacante del Puebla reveló que siguió el partido ante Brasil por las Eliminatorias y resaltó el momento que atraviesa André Carrillo.

“Carrillo anda encendido. Por el bien de todo el Perú, espero que continúen así. Técnicamente creo que la Selección está en el mejor momento de su historia y tiene unos buenos jugadores. Me encanta como meten todo”, dijo.

