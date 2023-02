Santiago Ormeño y Gianluca Lapadula. | Fuente: Puebla - AFP

Santiago Ormeño, delantero mexicano-peruano del Puebla, quiere jugar por la Selección Peruana y continuar con el legado de su abuelo, el exarquero de la bicolor Walter Ormeño.

"Me encantaría continuar con el legado de mi abuelo. Prefiero esperar a que se den las cosas para poder disfrutarlo como se debe", señaló Ormeño en entrevista con ESPN Perú.

El atacante 26 años, que jugó en Real Garcilaso (hoy Cusco FC) , señaló que tiene DNI y que también Gianluca Lapadula podría jugar en la Selección Peruana de cara a las Eliminatorias Sudamericanas.

"Tengo mi DNI y creo que eso con eso es suficiente. No he visto a Lapadula como jugador, pero sí en redes sociales que se hizo un tatuaje. Tal vez en otro momento no le interesaba la selección peruana y ahora sí y por qué no darle la oportunidad", agregó.

"Perú anda en el mejor momento de calidad técnica de su historia. Veo un equipo muy sólido", señaló Ormeño sobre el nivel de Perú que es dirigido por el argentino Ricardo Gareca.

Perú, que lleva un solo punto en las Eliminatorias Sudamericanas, jugará contra Chile de visitante y Argentina de local, el 12 y 17 de noviembre, respectivamente.

el dato: gianluca lapadula lleva dos goles y una asistencia en las primeras cuatro fechas de la serie a 2020-2021.

