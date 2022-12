Sandro Rengifo: 'Tengo como meta anotar 10 goles de aquí a fin de año, como mínimo'. | Fuente: Liga 1

Una de las sorpresas en la reciente convocatoria de Ricardo Gareca a los entrenamientos de la Selección Peruana fue Sandro Rengifo, actual jugador de Academia Deportiva Cantolao.

Por su parte, el atacante dio más detalles de lo que ha sido su experiencia bajo las órdenes del 'Tigre': "El primer día que fui a la Videna conversé con Ricardo Gareca. Fue una conversación larga, como de una hora. Me enseñó estadística y por qué me había convocado", afirmó Rengifo en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, precisó cuáles fueron algunas recomendaciones por parte del entrenador de la 'blanquirroja': "Me dijo que vea más el tema del gol o pasegol y que la convocatoria no me saque de mi club, porque pueden venir muchas convocatorias más".

En tanto a sus proyección profesional, Rengifo sostuvo estar centrado en Cantolao y hacer una buena campaña con el equipo 'Delfín': "De aquí hasta fin de año tengo como meta hacer 10 goles, como mínimo".

"Tengo contrato hasta fin de año con Cantolao. Yo quisiera que mi futuro esté en el extranjero pero si no es así sería ver la mejor opción aquí en Perú", afirmó el jugador de 24 años.

Sandro Rengifo y sus sueños con la Selección Peruana | Fuente: RPP NOTICIAS

