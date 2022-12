Roberto Palacios luce la popular frase. | Fuente: EFE

El exvolante de la Selección Peruana, Roberto ‘El Chorrillano’ Palacios, dio a conocer cómo se creó la aparición de la frase del ‘Te Amo Perú', que fue parte del festejo del gol que anotó ante Paraguay por las Eliminatorias al Mundial 2002.

“La frase ‘Te Amo Perú’ la hice con mucho cariño, con mucho sentimiento para que el peruano quiera a esta tierra tan hermosa”, dijo Roberto Palacios. “Que la defendamos no solo en los buenos momentos sino también en los malos. Hay que querer nuestros colores”, señaló a Gol Perú.

Palacios también recordó cómo fue su primer partido como profesional, una etapa donde fue importante Juan Carlos Oblitas. “Cuando Juan Carlos Oblitas me dijo que iba a jugar me quedé sin palabras. Me dijo que haga lo que yo sé y que no tenga responsabilidad, que tenga confianza”, agregó.

Asimismo, Palacios se refirió sobre su llegada a Sporting Cristal. “El profesor Alberto Gallardo le dijo a mi mamá que querían invitarme a Cristal, y cuando fui me quedé. Alberto Gallardo me ayudó muchísimo”, culminó.

