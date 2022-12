El entrenador de la Selección Peruana se tomará un descanso tras lo que fue las cuatro jornadas de Eliminatorias a Qatar 2022. | Fuente: Selección Peruana

Ricardo Gareca se tomará un descanso tras haber concluido las primeras cuatro jornadas de Eliminatorias. El entrenador de la Seleccción Peruana viajará este domingo a Argentina para reencontrarse con su familiares a los que no ve desde enero desde este año.

Luego de conversar con su comando técnico, el ‘Tigre’ optó por arribar a su tierra natal y recargar energías de cara al 2021. Sin embargo, su equipo de trabajo se mantendrá en Lima hasta la finalización de La Liga 1.

Hace unas semanas, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, confirmó que Ricardo Gareca continuará al frente de la bicolor pese a las dos derrotas consecutivas en las Eliminatorias a Qatar 2022.

"Cuando suceden este tipo de situaciones en los partidos -no solo contra Argentina, ya con Chile habíamos tenido este mismo problema en la parte técnica con jugadores- hay cierta desazón. A mí me ha pasado muchas veces, a otros técnicos también he visto. Que haya decidido salir o haya tomado la decisión de salir, eso queda en un plano totalmente secundario porque lo único que yo les quiero decir en este momento es que Ricardo Gareca continúa en la Selección.

La Selección Peruana perdió ante Argentina y cerró el año de las Eliminatorias en la parte baja de la tabla con tan solo un punto en cuatro jornadas. Bolivia en La Paz y Venezuela en Lima serán los próximos rivales que tendrá en marzo el equipo de Ricardo Gareca.

