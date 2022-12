Claudio Pizarro fue capitán de la Selección Peruana. | Fuente: EFE

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, volvió a referirse a la no convocatoria de Claudio Pizarro para el Mundial Rusia 2018. Incluso comparó ese hecho con su no llamado a México 86.

“Tengo un concepto muy alto de él, y si el merecía estar...yo consideraba que debía estar en México ’86, pero uno como técnico tiene que tomar decisiones y para eso estamos los técnicos, para tomar las decisiones más difíciles. Él no quedó conforme con la que se tomó y lo comprendo”, indicó Gareca a Voces del Fútbol.

Gareca, además, dijo que no está en desacuerdo con las críticas que recibe de Pizarro y de otras personas. “Esas son cosas muy personales, respeto a todos. Yo puedo decir lo que pienso, no lo de los demás, mientras lo haga con respeto, no me molesta. No estoy en desacuerdo con que se me hagan críticas”, agregó.

Pizarro ha comentado en los últimos meses que mereció ser convocado a Rusia 2018 y que no comprendía la razón que tuvo Gareca de no considerarlo para la cita mundialista.

Hay que indicar, que Gareca no fue convocado a México 86 por Carlos Bilardo que prefirió llevar a Claudio Borghi y Sergio Almirón.

EL DATO: Ricardo Gareca anotó el polémico gol que clasificó a Argentina y evitó que la bicolor clasificara a México 86.

